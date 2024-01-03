НА МЦД-4 восстановили движение поездов

Движение поездов на МЦД-4 возобновленоДвижение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская возобновлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта Москвы .
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