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Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

Спустя год, после того, как состоялся телефонный разговор между тогда еще министром обороны Шойгу и шефом Пентагона Остином, снова произошло то же самое, правда, по инициативе американской стороны.

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Комментарии
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ЭГ
Эльшад Гасанов
То, что Белоусов ответил на звонок, уже гарантия для дальнейших ударов и по пляжам, и по ТЦ, и даже по детсадам. С этими сатанистами не то, что двери держать полуоткрытыми, наоборот, надо закрыть пинком и сверху забить гвоздь. Получается, что пиндосы не боятся, творят что хотят, а Россия боится даже отвечать на их происки, и каждый раз переносит &quot;красные линии&quot;. Белоусов должен был отказать на их звонок, он в это время перечертил  &quot;красную линию&quot;.
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14 час.
Tyman Ros
Пендосы обязательно понесут ответственность за гибель славян.
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14 час.
Natalija Osminina
О чем говорили, можно было прочитать по лицам. И Белоусова, и Патрика Райдера (представителя военного ведомства). Белоусов был зол, как черт, а Райдера, вообще, перекосило- не понравились им ответ Белоусова. Остин начал беседу с Белоусовым с тех же люлей, что достались Шойгу после факта &quot;русского вандализма&quot; керосином по американскому беспилотнику, ожидая, что Белоусов, как и Шойгу, щёлкнет каблуками: «Простите. Хозяин, не повторится боле» (с тех пор беспилотники и летали себе ежедневно, как у себя дома. Пока не убили детей). Белоусов обозлился и прямо спросил: &quot;вы хотите ядерной войны? Хорошо. Только вы в ней проиграете, не начавши. И я это знаю, и вы это прекрасно знаете- Путин в своем военном анализе Байдену и Столтенбергу все подробно расписал. Поэтому заткнитесь в тряпочку и приготовьтесь к тому, что мы будем делать так, как сочтем необходимым для защиты нашего государства&quot;.
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13 час.

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