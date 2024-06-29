Пентагон дозвонился до Белоусова и потребовал дать гарантии для США

То, что Белоусов ответил на звонок, уже гарантия для дальнейших ударов и по пляжам, и по ТЦ, и даже по детсадам. С этими сатанистами не то, что двери держать полуоткрытыми, наоборот, надо закрыть пинком и сверху забить гвоздь. Получается, что пиндосы не боятся, творят что хотят, а Россия боится даже отвечать на их происки, и каждый раз переносит "красные линии". Белоусов должен был отказать на их звонок, он в это время перечертил "красную линию".

Natalija Osminina

О чем говорили, можно было прочитать по лицам. И Белоусова, и Патрика Райдера (представителя военного ведомства). Белоусов был зол, как черт, а Райдера, вообще, перекосило- не понравились им ответ Белоусова. Остин начал беседу с Белоусовым с тех же люлей, что достались Шойгу после факта "русского вандализма" керосином по американскому беспилотнику, ожидая, что Белоусов, как и Шойгу, щёлкнет каблуками: «Простите. Хозяин, не повторится боле» (с тех пор беспилотники и летали себе ежедневно, как у себя дома. Пока не убили детей). Белоусов обозлился и прямо спросил: "вы хотите ядерной войны? Хорошо. Только вы в ней проиграете, не начавши. И я это знаю, и вы это прекрасно знаете- Путин в своем военном анализе Байдену и Столтенбергу все подробно расписал. Поэтому заткнитесь в тряпочку и приготовьтесь к тому, что мы будем делать так, как сочтем необходимым для защиты нашего государства".