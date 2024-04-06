В полиции Екатеринбурга умер задержанный пьяным водитель

Мужчина неоднократно попадал в поле зрение силовиков. Его судили за угрозу убийством, кражи, езду в пьяном видеЗадержанный за пьяную езду мужчина скончался вечером 4 апреля в отделении полиции, расположенном на улице Инженерной на Химмаше, в Екатеринбурге.
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