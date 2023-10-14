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Ученые изучают взаимосвязь между реальностью, мозгом и сновидениями

Ученые изучают взаимосвязь между реальностью, мозгом и сновидениями

Современные исследования в области психологии сновидений, проведенные командой ученых под руководством Антонио Задры и Роберта Стикголда, раскрывают удивительные взаимосвязи между мозговой активностью, сновидениями и реальными визуальными впечатлениями.

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