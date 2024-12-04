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В ВТБ спрогнозировали, что в 2025 году рынок ипотеки "сожмется" минимум на 20%

В ВТБ спрогнозировали, что в 2025 году рынок ипотеки "сожмется" минимум на 20%

Рынок ипотеки сократится минимум на 20% по сравнению с показателями нынешнего года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

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