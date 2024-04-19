Королева Испании посетила гала-ужин в Амстердаме в «русской» тиаре

Королева Испании Летиция вместе со своим мужем Филиппом VI посетила торжественный ужин в Амстердаме в «русской» тиаре, где их приняли местные королевские особы: король Вильгельм, королева Максима и их дочь Катарина-Амалия.
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