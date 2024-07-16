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Природа берёт своё - на месте бывшего Каховского водохранилища растёт лес

Вчера     вечером    в прогнозе   погоды   на    России-24   метеоролог  Вадим  Заводченков    рассказал,  что  на  месте     бывшего   Каховского  водохранилища   образовались   джунгли/лес.

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