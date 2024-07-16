Природа берёт своё - на месте бывшего Каховского водохранилища растёт лес

Вчера вечером в прогнозе погоды на России-24 метеоролог Вадим Заводченков рассказал, что на месте бывшего Каховского водохранилища образовались джунгли/лес.
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