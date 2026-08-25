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Газета.ру

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Экс-главу ГВСУ Белкова осудили на 6 лет за махинации с закупкой томографа для МО

Экс-главу ГВСУ Белкова осудили на 6 лет за махинации с закупкой томографа для МО

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по специальным объектам Андрея Белкова к 6 годам лишения свободы по делу о махинациях с закупкой томографа для нужд Минобороны.

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