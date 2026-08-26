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Миңнеханов: Ливиядән партнерлар кабул итү – республика өчен зур дәрәҗә

Миңнеханов: Ливиядән партнерлар кабул итү – республика өчен зур дәрәҗә

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Нефть-газ химиясе форумы кырларында Ливия Президент Советы Рәисенең сәяси киңәшчесе, «Мид Ойл» нефть сервисы компаниясенең директорлар советы әгъзасы Имад Әл-Фәләх белән очрашты, дип хәбәр итә ТР Рәисе матбугат хезмәте.

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