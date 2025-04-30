Что будет с долгами угольной отрасли в 2025 году – оценки властей Татьяна АрестоваЗадолженность угольной промышленности России продолжает расти, и, по прогнозам Минэнерго, в 2025 году она может превысить 1,5 трлн рублей.
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