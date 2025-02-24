Каллас заявила, что Евросоюз пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину

Евросоюз пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину. С соответствующим заявлением выступила верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует ТАСС.
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