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Каллас заявила, что Евросоюз пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину

Каллас заявила, что Евросоюз пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину

Евросоюз пока не обсуждает отправку миротворцев на Украину. С соответствующим заявлением выступила верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует ТАСС.

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