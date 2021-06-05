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Шайфли об эпизоде с Эвансом: «У меня не больше 20 долбаных хитов за год. Не хотел нанести ему травму, хотел предотвратить гол»

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли прокомментировал свой силовой прием против форварда «Монреаля» Джейка Эванса, за который был дисквалифицирован на 4 матча.

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