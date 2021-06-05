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Axios: фонд Буша получит $5 млн от китайских лоббистов

Axios: фонд Буша получит $5 млн от китайских лоббистов

Фонд по культурному обмену между Китаем и США (CUSEF), продвигающий внешнеполитические интересы КНР, направит фонду американо-китайских отношений ныне покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего грант в размере $5 млн, пишет портал Axios.

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