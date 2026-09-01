Nearly 2,000 people down shots of Malört to set world record

A Chicago bar gathered 1,969 people to simultaneously take shots of iconic local liqueur Jeppson's Malört and set a world record in the process.
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