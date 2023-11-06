Осипов об отмене районного коэффициента: «Пока кто-то языком трепал, сотни людей оказывались без зарплаты»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время «Прямого разговора», комментируя отмену районного коэффициента и повышение зарплат бюджетников заявил, что пока «многие трепали языком, сотни тысяч людей оказывались без зарплат».
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