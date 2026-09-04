Сергей Соседов назвал хит Шуфутинского «Третье сентября» скучным

Музыкальный критик Сергей Соседов считает хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» скучным. По его мнению, песня обрела вторую жизнь благодаря социальным сетям, а певец должен благодарить интернет за свою популярность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Губернатор Хинште...
- Зла и растеряна: ...
- «Не стоит придава...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым