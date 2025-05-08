Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они поговорили о развитии российско-китайских отношений, а также вкладе обеих стран в победу во Второй мировой войне.
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