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Сходство как у сестер и реакция на кризисы: как выглядит и чем живет свекровь Леры Кудрявцевой

Сходство как у сестер и реакция на кризисы: как выглядит и чем живет свекровь Леры Кудрявцевой

Разница в возрасте между телеведущей Лерой Кудрявцевой и её супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, составляет 16 лет.

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