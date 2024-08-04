Святой Престол в Ватикане официально осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Особое негодование вызвала пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.Ватикан осудил церемонию открытия Олимпиады в Париже, заявив, что некоторые сцены оскорбили чувства христиан и верующих других религий.
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