"Россия" на ценнике, "Китай" на упаковке: Как в магазинах маскируют происхождение товара

Надпись "Сделано в России" способна влиять на выбор товара покупателем не меньше цены или бренда. Но иногда уже дома человек обнаруживает на упаковке указание "Китай".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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