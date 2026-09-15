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Царьград

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"Россия" на ценнике, "Китай" на упаковке: Как в магазинах маскируют происхождение товара

"Россия" на ценнике, "Китай" на упаковке: Как в магазинах маскируют происхождение товара

Надпись "Сделано в России" способна влиять на выбор товара покупателем не меньше цены или бренда. Но иногда уже дома человек обнаруживает на упаковке указание "Китай".

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