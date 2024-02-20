СЦКК: ВСУ ночью выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

ВСУ в ночь на вторник выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗР. Под ударом оказался Куйбышевский район города, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.