Посол Мирошник назвал захват храма УПЦ в Черкассах покрываемым беспределом

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал захват Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах.
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