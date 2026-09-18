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ВЕСТИ КРЫМ

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В Гаспре толпой избили мужчину: правоохранители проводят проверку

В Гаспре толпой избили мужчину: правоохранители проводят проверку

В соцсетях появилась публикация, в которой мужчина сообщил о нанесении ему побоев группой лиц, сообщили в МВД Крыма.

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