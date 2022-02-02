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Экономический экстремизм банка Центрокредит и Холодильник.ру

Экономический экстремизм банка Центрокредит и Холодильник.ру

Более 50 миллиардов рублей, возможно, теряет бюджет России ежегодно от их деятельности.Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что ООО «Эдил-Импорт» (Российское юридическое лицо, собственник бренда «Холодильник.

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