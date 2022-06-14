В Госдуме подготовили поправки по решению вопроса бездомных животных

Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными 14 июня представят поправки к законопроектам, которые позволят регионам эффективно решать проблемы безнадзорных животных.
Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными 14 июня представят поправки к законопроектам, которые позволят регионам эффективно решать проблемы безнадзорных животных.
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