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В Госдуме подготовили поправки по решению вопроса бездомных животных

В Госдуме подготовили поправки по решению вопроса бездомных животных

Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными 14 июня представят поправки к законопроектам, которые позволят регионам эффективно решать проблемы безнадзорных животных.

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