Юным дончанам напомнили от правилах безопасности

Предупреждение детской гибели на пожарах — одна из приоритетных задач сотрудников МЧС России. Сотрудники центра противопожарной пропаганды и общественных связей 5 пожарно-спасательного отряда и инструкторы ВДПО г.
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