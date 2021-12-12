Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Всё во власти денег.Украина планирует...
  • Вячеслав Даньшин
    РФ, должна зеркально отвечать пиндосам и не бояться топить и сбивать вражеские лодки и летательные хреновины, пытающи...Переброска истреб...
  • Владимир Оробей
    "И ежу понятно" было, т.е. любому дилетанту: подзудить "Газпром" качать без сертификации за малые деньги, перепродава...Европа не смогла ...

Юным дончанам напомнили от правилах безопасности

Юным дончанам напомнили от правилах безопасности

Предупреждение детской гибели на пожарах — одна из приоритетных задач сотрудников МЧС России. Сотрудники центра противопожарной пропаганды и общественных связей 5 пожарно-спасательного отряда и инструкторы ВДПО г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх