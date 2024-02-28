Matrix Port подает заявку на получение лицензии VASP в Гонконге

Согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), поставщик криптовалютных услуг Matrixport Hong Kong (HK) подал заявку на получение лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
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