Завтра архангельский «Водник» сыграет с «Сибсельмашем» в Новосибирске

После четырёх домашних матчей «жёлто-зелёных» ждут четыре выездных матча, первый из которых пройдёт уже первого декабря«Водник» к завтрашней игре подходит, плотно укрепившись на втором месте турнирной таблицы.
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