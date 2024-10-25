Неправильные пчелы: почему «слабость» БРИКС является его преимуществом

Состоявшийся на текущей неделе в Казани саммит БРИКС вызвал противоречивую реакцию на Западе. С одной стороны, эксперты и СМИ признают провал политики изоляции России и невозможность дальнейшего игнорирования того, что в системе международных отношений утвердился новый влиятельный игрок.
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