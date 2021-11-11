Американцы опустились до пиратства - они попытались захватить иранский танкер и перекачать с него нефть
Я думаю, все помнят те славные кадры с бравыми американскими моряками, захваченными и поставленными на колени иранскими силами в своих территориальных водах.
Комментарии
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Ничего удивительно в этом нет!!! Они "по-жизни" отребье воров, бандитов, аферистов, убийц и агрессоров! Жаль, что КСИР с ними "по-церемонились", - ТОПИТЬ нужно-было эту банду!!!!!
а если и пока не топить - то облить из бранспойта несмываемой краской их корыта !!!!........................ за сотни миль будут пиндосовские пираты Видны ......................
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