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Американцы опустились до пиратства - они попытались захватить иранский танкер и перекачать с него нефть

Американцы опустились до пиратства - они попытались захватить иранский танкер и перекачать с него нефть

Я думаю, все помнят те славные кадры с бравыми американскими моряками, захваченными и поставленными на колени иранскими силами в своих территориальных водах.

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Комментарии
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Briz Bazelik
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50 мин.
Briz Bazelik
Ничего удивительно в этом нет!!! Они "по-жизни" отребье воров, бандитов, аферистов, убийц и агрессоров! Жаль, что КСИР с ними "по-церемонились", - ТОПИТЬ нужно-было эту банду!!!!!
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2
44 мин.
Анатолий Селиванов
а если и пока не топить - то облить из бранспойта несмываемой краской их корыта !!!!........................ за сотни миль будут пиндосовские пираты Видны ......................
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22 мин.

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