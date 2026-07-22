Политика как он...
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Политика как она есть

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Мерц обсудил с Пашиняном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Мерц обсудил с Пашиняном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

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