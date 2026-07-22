Мерц обсудил с Пашиняном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
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