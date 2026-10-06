Студент Каштан: контракт с МО РФ позволяет учиться в вузе параллельно со службой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Студент высшего учебного заведения может без проблем продолжить обучение без академического отпуска в случае подписания контракта с войсками беспилотных систем.
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