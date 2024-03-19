В правительстве придумали, как повысить локализацию

Минпромторг РФ опубликовал на официальном портале нормативных правовых актов проект распоряжения правительства, в котором предлагается приравнять белорусские комплектующие (узлы, агрегаты, детали), материалы (сырье), а также производственные и технологические операции (документы о производстве компонента) к российским.
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