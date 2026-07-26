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Путин назвал ВМФ важнейшей силой в ходе СВО

Путин назвал ВМФ важнейшей силой в ходе СВО

Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин 26 июля в ходе выступления в Главном Адмиралтействе в Петербурге, передает РИА Новости.

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