Путин назвал ВМФ важнейшей силой в ходе СВО

Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин 26 июля в ходе выступления в Главном Адмиралтействе в Петербурге, передает РИА Новости.
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