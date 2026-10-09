Анкалаев рассказал, в каком случае в UFC предоставят ему бой за титул

Российский боец UFC Магомед Анкалаев раскрыл, когда ему могут предоставить возможность вновь драться за титул.
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