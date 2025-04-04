Бывший актёр Михаил Ефремов вот-вот выйдет по УДО, но не всем это нравится. Сергей Никоненко, народный артист и автор новой постановки «Ради жизни на земле! Василий Теркин», откровенно заявил, что не собирается принимать Ефремова в свой спектакль.
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