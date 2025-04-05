Более 200-т вещей забыли в казанском метро в марте: называем топ «потеряшек»

Более 200-т вещей забыли пассажиры в казанском метро в марте. Среди самых необычных «потеряшек» оказались кубок, мужские сумки, большое количество мягких игрушек, пауэрбанк, сообщила пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
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