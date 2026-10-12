Политолог Мартынов отметил роль Путина в развитии предпринимательской среды России

Диалог президента России Владимира Путина и главы «Деловой России» Алексея Репика стал диалогом двух заинтересованных сторон о развитии малого и среднего предпринимательства в стране.
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