Гусев выложил фото во время трагедии в Crocus City Hall: «Жена делала фото и еще не видела, что начинается у нее за спиной. То, что видим мы»

Звезды продолжают делиться чудесными историями спасения во время теракта в Crocus City Hall. Спортивный комментатор Виктор Гусев тоже был в тот момент в концертном зале, придя отдохнуть вместе с женой, сыном и другом семьи.
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