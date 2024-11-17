Ветеринары спасли жизнь потерявшегося хаски

В Забайкальском крае завершилась история о хаски по кличке Гром, который потерялся и получил травмы. Специалисты Краснокаменской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) смогли вылечить питомца и вернуть его домой, сообщается в Telegram-кагале Госветслужбы региона.
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