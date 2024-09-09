В России превратили Т-72 в тяжелый БТР

Российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый бронетранспортер (БТР). Соответствующие кадры опубликовал неофициальный Telegram-канал 4-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России.
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