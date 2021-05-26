С мигрантами более не церемонятся

Анастасия Попова Мне кажется, я очнулась, уже когда моторы начали так сильно гудеть, что паром из Альхесираса в Сеуту весь затрясся и задрожал Мы, журналисты, порой не отдаём себе отчёта в том, насколько стремительны наши перемещения по планете.