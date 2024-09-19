Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест президента Аргентины Милея

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил на пресс-конференции, что прокуратура назначила выдачу ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры, генерального секретаря администрации президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur.