AMD и французские атомщики вместе займутся развитием технологий для ИИ-инфра...

AMD и французские атомщики вместе займутся развитием технологий для ИИ-инфраструктур будущегоAMD объявила о подписании соглашения о намерениях с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) с целью совместной работы над созданием передовых технологий, компонентов и системных архитектур, которые определят будущее ИИ-вычислений.