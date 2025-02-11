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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD и французские атомщики вместе займутся развитием технологий для ИИ-инфра...

AMD и французские атомщики вместе займутся развитием технологий для ИИ-инфра...

AMD и французские атомщики вместе займутся развитием технологий для ИИ-инфраструктур будущегоAMD объявила о подписании соглашения о намерениях с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) с целью совместной работы над созданием передовых технологий, компонентов и системных архитектур, которые определят будущее ИИ-вычислений.

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