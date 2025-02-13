Волонтеры «Зеленой Арктики» помогут очистить от мусора три территории в ЯНАО

Летом 2025 года волонтеры «Зеленой Арктики» со всей страны приедут на Ямал, чтобы очистить от мусора природный парк «Ингилор», факторию Юрибей и территорию ликвидированной станции тропосферной радиорелейной связи «Ока».
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