Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 552 подписчика

Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

Эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский в беседе с изданием «Аргументы и факты» посоветовал россиянам временно удалить мессенджер WhatsApp из-за обнаруженной уязвимости в системе безопасности, которая позволяет внедрять на устройства вредоносное программное обеспечение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх