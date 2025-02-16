Россиянам посоветовали временно удалить WhatsApp

Эксперт по информационной безопасности Алексей Раевский в беседе с изданием «Аргументы и факты» посоветовал россиянам временно удалить мессенджер WhatsApp из-за обнаруженной уязвимости в системе безопасности, которая позволяет внедрять на устройства вредоносное программное обеспечение.