Воспитание дочери подруга с мужем провалили с треском и решили родить второго ребенка: «Прежних ошибок мы не повторим»— …Ой, да с такой дочерью, как у моей подруги Риты, и врагов не надо, – рассказывает тридцативосьмилетняя Кира.