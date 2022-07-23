MoyAvtoDom

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Хороша машина,а возить некуда.Уникальный тягач ...
  • Александр Семенов
    То есть необходимо принять законопроект, который увеличит коррупцию в среде врачей: лечиться я буду только у тех врач...В Госдуму внесён ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В этих самых массовых профессиях к сожалению работают в основном мигранты, гастарбайтеры и нелегалы Русских вытесняют...Какие профессии с...

Автоюрист рассказал, что обязан сделать инспектор дпс прежде чем предложить водителю продуть в алкотектор на месте

Автоюрист рассказал, что обязан сделать инспектор дпс прежде чем предложить водителю продуть в алкотектор на месте

Здравствуйте, уважаемые читатели! Тема прохождения освидетельствования на состояние опьянения наших подписчиков волнует чаще всего, по всей видимости из-за частого желания сотрудников ГИБДД безосновательно направить водителя на освидетельствования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх