Автоюрист рассказал, что обязан сделать инспектор дпс прежде чем предложить водителю продуть в алкотектор на месте

Здравствуйте, уважаемые читатели! Тема прохождения освидетельствования на состояние опьянения наших подписчиков волнует чаще всего, по всей видимости из-за частого желания сотрудников ГИБДД безосновательно направить водителя на освидетельствования.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Тема прохождения освидетельствования на состояние опьянения наших подписчиков волнует чаще всего, по всей видимости из-за частого желания сотрудников ГИБДД безосновательно направить водителя на освидетельствования.
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