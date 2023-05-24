Самые востребованные профессии будущего: куда поступать вчерашним школьникам Петербурга?

Выбор специальности и вуза – самый острый и важный вопрос в жизни любого вчерашнего старшеклассника. Как определиться, чтобы не потратить годы зря? Какие профессии будут востребованы к моменту получения диплома? Разбираемся вместе с экспертами.
Выбор специальности и вуза – самый острый и важный вопрос в жизни любого вчерашнего старшеклассника. Как определиться, чтобы не потратить годы зря? Какие профессии будут востребованы к моменту получения диплома? Разбираемся вместе с экспертами.
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