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Самые востребованные профессии будущего: куда поступать вчерашним школьникам Петербурга?

Выбор специальности и вуза – самый острый и важный вопрос в жизни любого вчерашнего старшеклассника. Как определиться, чтобы не потратить годы зря? Какие профессии будут востребованы к моменту получения диплома? Разбираемся вместе с экспертами.

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