Президент Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации на 9 Мая. Этот шаг шокировал западных политологов, а в прессе вновь заговорили о геополитических талантах российского лидера.
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